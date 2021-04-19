Регионы лишат права устанавливать расценки для платных парковок

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправку, которая лишит регионы права устанавливать стоимость мест на платных парковках на автодорогах региональной и местной подведомственности.

Если поправка будет принята, методику расчета стоимости этих мест и максимальные расценки будут утверждать только на федеральном уровне, сообщил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, законопроект исключает дублирование норм.