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Регионы лишат права устанавливать расценки для платных парковок

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправку, которая лишит регионы права устанавливать стоимость мест на платных парковках на автодорогах региональной и местной подведомственности.

Если поправка будет принята, методику расчета стоимости этих мест и максимальные расценки будут утверждать только на федеральном уровне, сообщил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, законопроект исключает дублирование норм.

Владимир Груздев правительство

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