ВТБ планирует ежегодный рост прибыли после 2022 года на уровне 10%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ намерен вернуться к стратегическим целям по чистой прибыли в 2021 и 2022 годах, а после рассчитывает на ежегодный прирост на уровне не менее 10%, половину прибыли банк обещает направлять на дивиденды, заявил руководитель департамента стратегии и корпоративного развития банка Владимир Левыкин.

"Мы говорим сегодня, что находимся на стратегической траектории по финансовым результатам - 250-270 млрд рублей в 2021 году и выход на 310 млрд рублей в 2022 году. Мы бы хотели представить несколько параметров на будущий период. Мы видим возможности для группы обеспечить прирост не менее 10% нашей чистой прибыли. Мы понимаем, что при этом будет определенное давление на процентную маржу, комиссии, темпы роста банковского сектора. Но это уровень в 10% ежегодного роста за пределами 2022 года мы считаем устойчивым и защищенным", - заявил он на "Дне инвестора".

ВТБ прогнозирует рост активов после 2022 года на уровне 7-8% в год. "Это позволит определенным образом опережать рынок, но при этом 50% чистой прибыли направлять на дивиденды", - указал он.

Ежегодный рост операционных доходов после 2022 года ожидается на уровне 10%.