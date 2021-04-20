Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:03Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 098 420+693 422

Минтруд сообщил о снижении официальной безработицы до 1,63 млн человек

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В апреле число безработных россиян, зарегистрированных в центрах занятости, по сравнению с мартом снизилось на 300 тысяч и составило 1,63 млн человек, сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты, ссылаясь на данные на 20 апреля.

В сентябре 2020 года зарегистрировананых безработных было на 2 млн больше, напомнили в ведомстве.

"Стабилизация на рынке труда становится устойчивым трендом, и уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в марте снизился на 0,3 процентных пункта - с 5,7% до 5,4%", - говорится в пресс-релизе.

В Минтруда улучшение ситуации с занятостью считают в значительной степени результатом последовательной политики властей по поддержанию экономической активности и занятости.

Общая численность безработных в России в марте 2021 года уменьшилась на 187 тысяч по сравнению с февралем и составила 4,057 млн человек, следует из опубликованных ранее во вторник предварительных данных Росстата. Сокращение безработицы фиксируется седьмой месяц подряд. В марте 2020 года численность безработных составляла 3,485 млн человек, в апреле - 4,286 млн.

Уровень безработицы в марте понизился до 5,4% с 5,7% в феврале, 5,8% в январе, 5,9% в декабре, 6,1% в ноябре, 6,3% в октябре, тех же 6,3% в сентябре, 6,4% в августе, 6,3% в июле, 6,2% в июне, 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте.

Хроника 27 января 2020 года – 20 апреля 2021 годаЭкономический кризис
Минтруда Росстат

Новости
Экономический кризис

ВВП России в марте вырос на 0,5% впервые с начала кризиса

Что произошло за день: вторник, 20 апреля

МИД РФ заявил о готовности ответить на любые враждебные действия Праги

С 1 мая вернувшиеся из-за рубежа россияне будут сдавать 2 теста на COVID-19

Глава МИД Чехии заявил о готовности выслать всех российских дипломатов

В зоопарке Екатеринбурга белый медведь проглотил мячик и погиб

В зоопарке Екатеринбурга белый медведь проглотил мячик и погиб

Минздрав предложил обязать вакцинироваться от лихорадки Эболы

Минздрав предложил обязать вакцинироваться от лихорадки Эболы

Экс-замглавы МЧС Шлякова приговорили к 5 годам колонии

Автомобиль с полицейскими провалился под лед в Иркутской области

Толстой заявил, что РФ не будет выполнять резолюцию ПАСЕ по Навальному

Толстой заявил, что РФ не будет выполнять резолюцию ПАСЕ по Навальному
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');