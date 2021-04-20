Минтруд сообщил о снижении официальной безработицы до 1,63 млн человек

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В апреле число безработных россиян, зарегистрированных в центрах занятости, по сравнению с мартом снизилось на 300 тысяч и составило 1,63 млн человек, сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты, ссылаясь на данные на 20 апреля.

В сентябре 2020 года зарегистрировананых безработных было на 2 млн больше, напомнили в ведомстве.

"Стабилизация на рынке труда становится устойчивым трендом, и уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в марте снизился на 0,3 процентных пункта - с 5,7% до 5,4%", - говорится в пресс-релизе.

В Минтруда улучшение ситуации с занятостью считают в значительной степени результатом последовательной политики властей по поддержанию экономической активности и занятости.

Общая численность безработных в России в марте 2021 года уменьшилась на 187 тысяч по сравнению с февралем и составила 4,057 млн человек, следует из опубликованных ранее во вторник предварительных данных Росстата. Сокращение безработицы фиксируется седьмой месяц подряд. В марте 2020 года численность безработных составляла 3,485 млн человек, в апреле - 4,286 млн.

Уровень безработицы в марте понизился до 5,4% с 5,7% в феврале, 5,8% в январе, 5,9% в декабре, 6,1% в ноябре, 6,3% в октябре, тех же 6,3% в сентябре, 6,4% в августе, 6,3% в июле, 6,2% в июне, 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте.