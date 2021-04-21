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Чиновники опеки попали под следствие после гибели двух малышей в Якутии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Житель села Таймылыр подозревается в убийстве собственных сыновей, которым был год и два года. Следственный комитет Якутии сообщил, что в связи с их гибелью возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органа опеки и попечительства, которые не отреагировали должным образом на ситуацию в семье.

Мать состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. По версии следствия, 15 апреля она пожаловалась в орган опеки и попечительства администрации МО "Булунский улус" на то, что ее муж угрожает убить собственных сыновей.

"Несмотря на поступившие сведения об обстоятельствах, реально угрожающих жизни и здоровью малолетних детей, должностные лица органа опеки и попечительства не приняли мер, направленных на изоляцию детей от отца", - говорится в пресс-релизе.

19 апреля обоих малышей доставили в больницу с колото-резаными ранениями. Они умерли.

В отношении отца мальчиков расследуется дело об убийстве.

Якутия СКР Таймылыр

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