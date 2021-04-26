Суд отправил под домашний арест сотрудницу органа опеки в Якутии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Под домашний арест отправлена сотрудница органа опеки Булунского района, которая обвиняется в халатности, повлекшей смерть двух малолетних детей, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Якутии.

Установлено, что 15 апреля жительница села Таймылыр сообщила в орган опеки и попечительства администрации Булунского района, что ее супруг угрожает убийством сыновьям в возрасте 1 года и 2 лет.

"Несмотря на поступившие сведения (...) сотрудница органа опеки и попечительства не приняла мер, направленных на изоляцию детей от отца, что повлекло их гибель. Женщине предъявлено обвинение. Свою вину она признала в полном объеме", - говорится в сообщении.

Суд принял решение об избрании ей домашнего ареста.

Как сообщалось, 19 апреля в Булунском районе Якутии дети были госпитализированы с ранениями из дома в медицинское учреждение, где скончались. По данному факту в отношении отца детей расследуется уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 15 апреля в орган опеки и попечительства администрации Булунского района обращалась женщина. Она сообщила, что ее супруг угрожает убийством своим малолетним сыновьям. Несмотря на поступившие сведения, должностные лица не приняли мер по изоляции детей от отца.

Уголовное дело о халатности возбуждено по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органа опеки.