РФ реструктурирует кредиты, выданные регионам на борьбу с последствиями COVID

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - РФ реструктурирует бюджетные кредиты, выделенные регионам в 2020 году на борьбу с последствиями коронавируса, пролонгируя их до 2029 года, сказал президент РФ Владимир Путин в среду, выступая с посланием Федеральному собранию.

Он добавил, что весь объем коммерческого долга свыше 25% от их собственных доходов будет замещен бюджетными кредитами с погашением до 2029 года.

"Прежде всего, надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю: весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года", - сказал президент РФ.

Кроме того, он предложил провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии.

"Мне кажется, это справедливо. Напомню, что срок погашения таких кредитов истекает через два месяца - 1 июля, предлагаю пролонгировать их также до 2029 года. Подчеркну, реструктуризацию накопленной задолженности надо использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональных экономик", - отметил глава государства.