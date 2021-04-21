Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:25Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

В Петербурге пресекли акцию с демонстрацией нацистской символики

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга пресекла акцию, участники которой намеревались демонстрировать нацистскую символику. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.

Несанкционированное мероприятие должно было пройти накануне в Московском парке Победы. В полицию были доставлены 27 его участников в возрасте от 16 лет до 21 года. У них изъяты знамена, баллончики с краской и аэрозольное пусковое устройство, говорится в сообщении.

Уточняется, что 24 из 27 доставленных привлечены к административной ответственности в рамках статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Несовершеннолетние правонарушители после профилактической беседы были переданы законным представителям.

В свою очередь правозащитники заявляют, что несколько десятков антифашистов накануне пытались провести в Петербурге пикет против фашизма.

Петербург

Новости

Впервые в РФ за репосты в соцсети задержали академика РАН

Впервые в РФ за репосты в соцсети задержали академика РАН

Рыжкову грозит до 10 суток ареста за организацию акции

Киру Ярмыш задержали за твит от 18 апреля

Киру Ярмыш задержали за твит от 18 апреля
Послание президента

Послание Путина. Основные тезисы

Послание Путина. Основные тезисы

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ
Послание президента

Путин назвал меры по оздоровлению нации и решению демографических проблем. Обобщение

Путин назвал меры по оздоровлению нации и решению демографических проблем. Обобщение

Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году

Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году
Послание президента

Путин поручил дать возможность иностранцам за четыре дня оформить визу в РФ

Политик Владимир Рыжков задержан в Москве

Политик Владимир Рыжков задержан в Москве
Послание президента

Путин предупредил организаторов провокаций против РФ о последствиях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');