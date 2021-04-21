В Петербурге пресекли акцию с демонстрацией нацистской символики

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга пресекла акцию, участники которой намеревались демонстрировать нацистскую символику. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.

Несанкционированное мероприятие должно было пройти накануне в Московском парке Победы. В полицию были доставлены 27 его участников в возрасте от 16 лет до 21 года. У них изъяты знамена, баллончики с краской и аэрозольное пусковое устройство, говорится в сообщении.

Уточняется, что 24 из 27 доставленных привлечены к административной ответственности в рамках статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Несовершеннолетние правонарушители после профилактической беседы были переданы законным представителям.

В свою очередь правозащитники заявляют, что несколько десятков антифашистов накануне пытались провести в Петербурге пикет против фашизма.