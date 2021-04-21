В правительстве одобрили упрощение возбуждения дел о хищении денег гособоронзаказа

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минюста к Уголовно-процессуальному кодексу, которые упростят порядок возбуждения уголовных дел при хищениях средств гособоронзаказа, нацпроектов и госзакупок, сообщил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Подготовленный законопроект вносит изменения в УПК, которые позволят правоохранительным органам самостоятельно возбуждать дела по хищениям в сфере гособоронзаказа. Речь о привлечении к уголовной ответственности по таким статьям УК, как "мошенничество", "присвоение или растрата", "злоупотребление полномочиями"", - сказал он.

Сейчас, по его словам, для возбуждения уголовного дела необходимо заявление от потерпевших, если какие-то злоупотребления совершены в дочерних структурах государственных корпораций.

"В данном случае формально таковыми считаются госкорпорации. Соответственно, инициатива о привлечении нарушителей закона к ответственности должна исходить от них. Между тем должностные лица государственных корпораций не всегда соглашаются подавать заявления в правоохранительные органы, мотивируя тем, что ущерб небольшой, нет претензий от заказчиков, или какими-то другими причинами", - отметил Груздев.

По его словам, "за три года размер причиненного материального ущерба по уголовным делам, возбужденным по фактам нарушения закона в сфере оборонно-промышленного комплекса, превысил 25 млрд рублей".