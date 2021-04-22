Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече в Донбассе

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сам ответит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на предложение провести двустороннюю встречу в Донбассе, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать", - сказал он журналистам. Песков также воздержался от ответа, возможна ли эта встреча именно в Донбассе, как это предложил Зеленский.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. В видеообращении, распространенном во вторник, он заявил, что на заседании политических советников "нормандской четверки" 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию.

"Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - заявил он, обращаясь к президенту РФ.

Зеленский отметил, что Украина готова бороться за мир дипломатическим путем и в то же время готовится себя защищать. "Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип простой - Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего", - сказал президент.