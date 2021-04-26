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Торосы с Амура повредили гранитную набережную в Благовещенске

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ледяные торосы на реке Амур, где начался ледоход, повредили набережную в Благовещенске, сообщил в социальных сетях мэр амурской столицы Олег Имамеев.

"По поводу выхода льда на набережной. На нижнем ярусе в районе Городского парка действительно торосами сдвинуто несколько плит. Специалисты выезжали, посмотрели. Не критично", - написал Имамеев.

Мэр отметил, что повреждение набережной торосами не является гарантийный случаем, поэтому ремонтные работы будут проводиться за счет городского бюджета.

"Вообще, такой выход льда зафиксирован впервые за много лет. Давление льда огромное, поэтому даже гранит поддается", - заметил мэр.

Как сообщалось, на прошлой неделе огромные глыбы льда во время ледохода на Амуре вышли на берег в районе Утеса на городской набережной в Хабаровске. Под напором льда не выдержало железобетонное ограждение.

Китайская сторона для спасения своей набережной в городе Хэйхэ планировала ликвидировать заторы с помощью взрывов, уведомив об этом власти Приамурья, так как подрывы планировались в районе Благовещенска. Однако затем лед сменил направление и взрывные работы были отложены.

Благовещенск

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