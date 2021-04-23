Дело об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине передано в суд

Обвиняемый совершил еще два убийства, ему грозит пожизненный срок

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве восьмилетней девочки, тело которой нашли на Сахалине в июле прошлого года, поступило в Сахалинский областной суд, сообщает пресс-служба суда в пятницу.

"В Сахалинский областной суд поступило уголовное дело в отношении Дворникова и Дворниковой. В соответствии со ст. 241 УПК РФ дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании", - говорится в сообщении.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщает, что обвинение предъявлено супругам Дворниковым. Супруг обвиняется по п. "а, в, з, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "а, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), двух эпизодов преступления по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 2 ст. 135 (развратные действия). Его жена - в похищении человека, в подстрекательстве в изнасиловании и убийстве девочки.

По данным пресс-службы, Дворникову также предъявлено обвинение в убийстве еще двух лиц (гражданина КНР и неустановленной женщины), которые по версии следствия он совершил в 2001 году, а также "в изнасиловании в 2018 году еще одной несовершеннолетней и совершения в отношении нее развратных действий".

Дворникову, как исполнителю всех преступлений, грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, девочка жила в Южно-Сахалинске и пропала вечером 6 июля 2020 года, она ушла гулять и не вернулась домой. Несколько дней в окрестностях областного центра ее круглосуточно искали сотрудники полиции, СКР, спасатели и более 500 волонтеров из числа местных жителей. Тело ребенка нашли 10 июля с признаками насильственной смерти в лесу у села Ожидаево Холмского района, примерно в 30 км от Южно-Сахалинска.