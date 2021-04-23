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В Алтайском крае завели дело из-за попытки продажи за рубеж госнаград СССР

Местный житель хотел отправить за границу более 30 медалей и орденов времен ВОВ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Следователи управления ФСБ по Алтайскому краю предъявили обвинение местному жителю, пытавшемуся отправить за границу более 30 советских медалей и орденов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба УФСБ.

"Обвинение предъявлено по ч.3 ст.30, ч.1 ст.?226.1 УК России (покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере)", - сказано в сообщении.

Установлено, что мужчина нашел в интернете иностранного покупателя для 33 советских медалей и орденов, причем на них имелся комплект документов. После получения от покупателя 100 тысяч рублей мужчина отправил ему награды по почте. Но посылку в почтовом отделении Барнаула изъяли сотрудники УФСБ.

Согласно заключению эксперта, изъятые награды относятся к культурным ценностям, как имеющие историческое (мемориальное) значение, их общая стоимость составляет от 120 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе следствия установлена личность коллекционера, который продал обвиняемому эти награды. У него дома было обнаружено более 3 тысяч госнаград с документами: от юбилейных медалей Победы в Великой Отечественной войне до Орденов Ленина. Предварительно установлено, что коллекцию также планировалось продать. К примеру, обнаруженный комплект наград уроженца Алтайского края, участника ВОВ (Орден Суворова, Орден Кутузова, Ордена Отечественной войны I и II степеней и др.) для потенциальных покупателей оценивался в сумму свыше 1 млн рублей.

Обвиняемый отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Алтайский край ФСБ СССР ВОВ

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