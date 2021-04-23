Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07Заразились
на 23.04В России 4 744 961+8 840В мире 144 742 652+899 832

Почти треть россиян ни разу не проходили профилактический осмотр у стоматолога

Каждый 11-й гражданин вообще не обращается к врачу при зубной боли

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Почти каждый третий россиянин (31%) никогда не обращался к зубному врачу для профилактического осмотра, среди сограждан в возрасте 60 лет и старше таких респондентов практически половина (49%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Исследование показало, что каждый одиннадцатый россиянин (9%) вообще не обращается к врачу при зубной боли, стараясь справиться с ней самостоятельно. Среди пожилых сограждан (60 лет и старше) так ведут себя 12% респондентов.

В свою очередь, каждый пятый россиянин (22%) показывается стоматологу на профилактику зубов раз в год, 13% сограждан - дважды за год, ежеквартально посещают зубного врача для профилактического осмотра 4% россиян, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 6% ходят на такие осмотры один раз в два года, 9% респондентов делают это раз в три года, 5% россиян - еще реже.

Опрос был проведен в феврале 2021 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

Новости

В Элисте заявили о попытке захватить нефтяные месторождения

Чечня получит 3,75 млрд рублей для бюджетной сбалансированности

Захарова посоветовала балтийским дипломатам "начать прикидывать", кого вышлют

"Роскосмос" пока не ведет с НАСА переговоры о выходе из МКС

Суд приговорил к 14 годам первого фигуранта дела об убийстве Япончика

Навальный решил прекратить голодовку

Навальный решил прекратить голодовку

Минюст признал "Медузу" СМИ-иностранным агентом

Минюст признал "Медузу" СМИ-иностранным агентом

У РФ и Чехии останется в посольствах по семь дипломатов

Генпрокуратура констатировала раскрываемость только половины преступлений

Генпрокуратура Нидерландов рекомендовала не отменять выплату $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');