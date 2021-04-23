Почти треть россиян ни разу не проходили профилактический осмотр у стоматолога

Каждый 11-й гражданин вообще не обращается к врачу при зубной боли

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Почти каждый третий россиянин (31%) никогда не обращался к зубному врачу для профилактического осмотра, среди сограждан в возрасте 60 лет и старше таких респондентов практически половина (49%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Исследование показало, что каждый одиннадцатый россиянин (9%) вообще не обращается к врачу при зубной боли, стараясь справиться с ней самостоятельно. Среди пожилых сограждан (60 лет и старше) так ведут себя 12% респондентов.

В свою очередь, каждый пятый россиянин (22%) показывается стоматологу на профилактику зубов раз в год, 13% сограждан - дважды за год, ежеквартально посещают зубного врача для профилактического осмотра 4% россиян, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 6% ходят на такие осмотры один раз в два года, 9% респондентов делают это раз в три года, 5% россиян - еще реже.

Опрос был проведен в феврале 2021 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.