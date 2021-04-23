Уголовное дело завели после рубки деревьев на 6,8 млрд руб. близ Железноводска

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Ставрополья провела проверку по факту вырубки деревьев на территории лесного массива малого терренкура и горы Развалка в Железноводске, по ее итогам возбуждено уголовное дело,.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, неустановленные лица нанесли окружающей среде ущерб на сумму более 6,8 млн рублей.

В ходе расследования дела, возбужденного по ч.3 ст.260 (незаконная рубка в особо крупном размере) УК РФ, будут предприняты меры по установлению лиц, совершивших преступление.