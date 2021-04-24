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Лидерами по коррупции среди чиновников в 2020 году оказались силовики

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Больше всех коррупционных преступлений среди российских чиновников в прошлом году совершили сотрудники правоохранительных органов, сообщили в Генпрокуратуре России.

Как следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова для Совета Федерации, из 10 879 должностных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, 17,4 % составили лица, занимавшие должности в правоохранительных органах (1 897).

Далее идут чиновники в системе Минобороны России (12,3 %), в органах исполнительной власти всех уровней (8,9 %), в органах законодательной власти всех уровней (0,6%).

Наибольший прирост (на 30,1 %) совершивших такие преступления в 2020 году, отмечался среди занимавших должности в системе Минобороны.

Из 30 813 зарегистрированных в 2020 году преступлений коррупционной направленности 74 % (22 772) выявлено органами внутренних дел.

Генпрокуратура Игорь Краснов

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