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Зюганов избран председателем ЦК КПРФ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Геннадий Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ, сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

Зюганов был переизбран единогласно. Соответствующее решение принято на заседании организационного пленума ЦК.

Первый этап 18-го съезда ЦК КПРФ проходит в субботу в подмосковных Снегирях.

В начале заседания Зюганов представил отчет о работе за прошедшие четыре года.

По его итогам состоялась дискуссия, затем тайным голосованием был избран Центральный комитет КПРФ. В него вошли 188 человек.

КПРФ Геннадий Зюганов

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