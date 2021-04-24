Зюганов избран председателем ЦК КПРФ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Геннадий Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ, сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

Зюганов был переизбран единогласно. Соответствующее решение принято на заседании организационного пленума ЦК.

Первый этап 18-го съезда ЦК КПРФ проходит в субботу в подмосковных Снегирях.

В начале заседания Зюганов представил отчет о работе за прошедшие четыре года.

По его итогам состоялась дискуссия, затем тайным голосованием был избран Центральный комитет КПРФ. В него вошли 188 человек.