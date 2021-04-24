Конфликт со стрельбой произошел между автолюбителями в Пятигорске

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, которую открыли из автомобилей неизвестные на многолюдной улице в Пятигорске (Ставропольский край).

"В полицию города-курорта поступило сообщение о конфликте на улице Ессентукской в Пятигорске. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Пострадавших нет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Главного управления МВД.

В соцсетях жители города сообщают, что стрельба произошла между автолюбителями рядом с пешеходным переходом на многолюдной улице.