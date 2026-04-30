В Москве арестованы пять фигурантов дела о гибели восьми человек на стройке

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Москве после гибели восьми рабочих при пожаре на стройке в районе Аэропорт арестованы пять человек, им предъявлены обвинения, сообщил СКР.

"По ходатайству следствия судом в отношении пяти обвиняемых в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Дело о гибели людей на пожаре расследуется по статье о нарушении требований правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 216 УК). По делу назначено 13 судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Часть 3 статьи 216 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

29 апреля СК сообщил о задержании бенефициара застройщика, который единолично возглавлял компанию-застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика строительства объекта, а также генерального директора компании-застройщика, директора по строительству генподрядчика, руководителя отдела общестроительных работ генерального подрядчика и производителя работ генерального подрядчика в качестве подозреваемых.

Следствие считает, что возгорание стало возможным из-за системного неисполнения должностными лицами застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика требований в области пожарной безопасности, охраны труда и строительных норм.

По версии следствия, "непосредственными причинами трагедии явились отсутствие функционирующих систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, несанкционированное складирование легковоспламеняющихся материалов, расположение на одном из этажей здания около 20 бытовок, возведенных из горючего материала без окон и систем вентиляции".

Кроме этого, выяснили следователи, была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, что в критической ситуации не позволило людям своевременно эвакуироваться.

Строящееся здание в 3-м Балтийском переулке загорелось утром 28 апреля. Площадь возгорания составила 1400 кв. м. Из здания спасли 31 человека, еще восемь погибли.

