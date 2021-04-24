Рухнувший в Екатеринбурге пешеходный мост начали убирать с автодороги

Движение будет открыто к утру

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пешеходный мост, который рухнул на проезжую часть в Екатеринбурге, уже начали убирать с дороги, сообщили "Интерфаксу" в свердловском Управлении автомобильных дорог в воскресенье (по местному времени).

"В настоящее время мост начали поднимать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение на данном участке автодороги откроют уже этой ночью.

Как сообщалось, пешеходный мост рухнул в районе 46-го км Екатеринбургской кольцевой автодороги. Как сообщал "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полиции Екатеринбурга в 22:35 местного времени субботы (20:35 мск).

По данным Горелых, грузовик MAN с тралом-полуприцепом перевозил негабаритный груз (оборудование для обработки и сортировки камней). У автомобиля во время проезда под мостом одновременно лопнули два колеса, груз подбросило. Груз задел верхнюю часть сооружения, в результате чего мост рухнул на проезжую часть.

Водитель грузовика, уроженец Татарстана, по словам Горелых, признаков опьянения не имеет. Кроме того, сотрудники полиции на данный момент разыскивают владельцев груза, которые, по предварительным данным, в момент аварии находились в машине, но после аварии "исчезли".

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту инцидента, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свою очередь дал поручения по ликвидации последствий происшествия.