Два человека погибли, один пострадал в автоаварии в Хабаровске

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские в Хабаровске проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием пяти автомобилей, в котором два человека погибли, один пострадал, сообщает управление ГИБДД УМВД России по краю.

Автоавария произошла в воскресенье рано утром по местному времени на ул. Дзержинского в краевом центре.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с Renault Kaptur. Renault опрокинулся, а Land Cruiser, продолжив движение, врезался в Toyota Corolla Axio и два припаркованных автомобиля - Mazda и Toyota RAV4.

"В результате ДТП в автомобиле Renault Kaptur погибли водитель и пассажир, пострадал водитель Toyota Axio", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, экспресс-тест водителя Toyota Land Cruiser на состояние опьянения показал положительный результат. Но с результатами теста водитель не согласился. Его направили в медучреждение на повторную экспертизу.

"Toyota Land Cruiser принадлежит юридическому лицу, водитель управлял автомобилем без согласия собственника", - сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия уточняются.