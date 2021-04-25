Четыре человека погибли в ДТП в Якутии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Жертвами ДТП в Томпонском районе Якутии стали четыре человека, сообщает управление ГИБДД МВД по региону.

Авария с участием минивэна Toyota Hiace и грузовика Scania с полуприцепом произошла в воскресенье утром. По предварительным данным, водитель минивэна, следовавший из поселка Усть-Нера в Якутск, выехал встречную полосу и столкнулся с большегрузом.

Водитель и три пассажира Toyota погибли на месте происшествия, еще три пассажира микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Водитель большегруза не пострадал.

Возбуждено уголовное дело.