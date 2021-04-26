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Микроавтобус перевернулся в Оймяконском районе Якутии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе малолетний ребенок, получили травмы после опрокидывания микроавтобуса в Оймяконском районе, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Якутии.

"В момент ДТП в салоне помимо водителя находились три пассажира, все они получили травмы различной степени тяжести. 43-летняя женщина доставлена в реанимацию. Четырехлетний пассажир с сотрясением головного мозга госпитализирован в местную больницу", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. Сам мужчина не пострадал.

"Результат освидетельствования показал, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Со слов мужчины, он употребил спиртные напитки после аварии", - отмечается в релизе.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.

Якутия

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