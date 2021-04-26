"УК Компьюлинк Групп" собирается построить электростанцию на Сахалине

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Теплоэлектростанцию стоимостью почти 5,5 млрд рублей на условиях государственно-частного партнерства собирается построить в поселке Ноглики (райцентр Ногликского района на севере Сахалина) московская компания "УК Компьюлинк Групп", сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"В рамках Дней открытых дверей Сахалинской области для инвесторов, которые прошли в Москве 22 и 23 апреля, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), "УК Компьюлинк Групп", Газпромбанк и областное министерство энергетики договорились о сотрудничестве в строительстве тепловой электростанции на территории поселка Ноглики. По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в проект составит около 5,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Проект Ногликской ТЭС реализуют по модели государственно-частного партнерства, проектные работы на первом этапе профинансирует Газпромбанк, отмечает пресс-служба.

"Ресурс действующей газовой станции почти исчерпан. Чтобы обеспечить надежное электроснабжение жителей и предприятий северных районов Сахалина, а также перспективное развитие территории, необходимо в течение ближайших пяти лет построить новый объект энергетики", - цитирует пресс-служба слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

КРДВ окажет инвестору комплексную поддержку: "выступит "единым окном", обеспечив сервисы по привлечению финансирования, административному сопровождению и защите интересов". В течение года "УК Компьюлинк Групп", инвестор проекта, подаст заявку на использование одного из действующих на Сахалине преференциальных режимов - территории опережающего развития (ТОР) или режима "Свободный порт Владивосток" (СПВ).

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основные виды деятельности ООО "УК Компьюлинк групп" (Москва) - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компания зарегистрирована в Москве в июне 2010 года с уставным капиталом в размере 13 млн 999,5 тыс. рублей. Бенефициаром компании является Юрий Боровский.

На сайте компании сообщается, что группа компаний "Компьюлинк" предоставляет полный спектр услуг в ИТ и консалтинге: комплексное управление проектами, ИТ и бизнес-консалтинг, строительство и оборудование ЦОД, инженерные решения, создание сетей передачи данных и унифицированных коммуникаций, систем обеспечения информационной безопасности, поставка оборудования и ПО, сервисное обслуживание. ГК выполняет управление комплексными проектами в сфере строительства сетей связи, объектов промышленного и гражданского назначения.