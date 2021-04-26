Рэпер из Карелии задержан за перекрытие улицы в центре Петербурга

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге из-за блокирования движения в центре города ради видеосъемки, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

Производство ведется по ч.1 ст.267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств).

К уголовной ответственности привлечены 29-летний рэпер из Карелии, имени которого в полиции не назвали, уточнив, что он "известный в определенных кругах исполнитель", а также двое его земляков-операторов. Полиция задержала фигурантов в ночь на 25 апреля у ночного клуба на набережной канала Грибоедова после концерта.

По данным МВД, вечером 13 апреля рэпер на спортивном автомобиле Nissan устроил дрифт на улице Восстания. Несколько его знакомых снимали опасную езду на видео. Для съемки без помех молодые люди перекрыли движение транспорта, спровоцировав затор в центре города.

Процесс пресек проезжавший мимо сотрудник ГИБДД. Нарушителей доставили в полицию и привлекли к административной ответственности. В отделе водитель извинился за свой поступок.

Согласно УК РФ, максимальная санкция за преступление по ч.1 ст.267 предусматривает реальное лишение свободы на срок до одного года.