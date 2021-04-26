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Омич получил 18 лет строгого режима за убийство беременной подруги

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Омский областной суд приговорил к 18 годам заключения местного жителя Дмитрия Васюковича, обвиняемого в убийстве беременной подруги, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.

По материалам дела, ночью 12 июля прошлого года Васюкович, зная о том, что бывшая возлюбленная ждет от него ребенка, приехал к ней домой, чтобы выяснить отношения.

Узнав, что девушка, которая была на девятом месяце беременности, хочет подать иск об установлении отцовства и взыскании алиментов, мужчина набросился на нее, нанеся множество ударов тупым предметом по голове. В результате 33-летняя потерпевшая получила смертельную черепно-мозговую травму.

После этого Васюкович облил тело жертвы и мебель в квартире легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, скрывшись с места преступления.

Пожар вовремя заметили соседи, поэтому вещественные доказательства, в частности, медкарта женщины, где отцом ребенка указан Васюкович, не успели сгореть, отметили в пресс-службе.

Спустя несколько часов после убийства Васюковича, намеревавшегося вылететь в Москву, где он в последнее время проживал, задержали и арестовали.

Уголовное дело против него возбудили по п."г" ч.2 ст.105 (убийство беременной) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Как установило следствие, причиненный пожаром ущерб составил 378 тыс. рублей.

Проведенная во время расследования судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что психическим заболеванием Васюкович не страдает и полностью отдавал отчет своим действиям.

Суд приговорил 35-летнего фигуранта к 18 годам в колонии строгого режима и 1 году ограничения свободы. Его также обязали выплатить 2,5 млн рублей компенсации морального вреда в пользу родственников убитой.

Омская область СКР

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