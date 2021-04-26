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Жительнице Урала, не вызвавшей скорую умиравшей 5-летней дочери, назначили полгода работ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Кировграде (Свердловская область) приговорил к исправительным работам местную жительницу, пятилетняя дочь которой скончалась от ожогов после падения кастрюли с кипятком, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Судья (...) назначил жительнице Кировграда наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства ежемесячно", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, днем 31 декабря 2020 года пятилетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипятком, в результате чего у нее было обожжено 45-50% площади тела (ожог II-III степени). Мать девочки при этом не вызвала скорую и не обратилась в медучреждение, из-за чего 1 января ребенок умер от ожогов.

Суд признал жительницу области виновной по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Свердловская область

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