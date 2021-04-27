Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в девяти субъектах РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по совокупному населению превышен в девяти российских субъектах. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора РФ.

По данным ведомства, среди детей в возрасте до двух лет недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном субъекте РФ, среди детей в возрасте 3-6 лет - в трех субъектах, среди детей в возрасте 7-14 лет - в двух субъектах, среди лиц старше 15 лет - в 19 российских субъектах.

В Роспотребнадзоре отметили, что в основном циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. За отчетную неделю были зафиксированы лишь единичные находки вирусов гриппа В.