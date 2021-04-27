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В Кемерове завели уголовное дело из-за видео конфликта охранницы школы и ученика

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после появления в соцсетях видеозаписи, на которой сотрудница охраны в кемеровской школе несколько раз бьет ученика по голове, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кузбассу во вторник.

Следователи узнали из СМИ о конфликте в одной из школ Кемерово, в ходе которого сотрудница ЧОП и гардеробщица несколько раз ударили по голове ученика 5-го класса, говорится в релизе.

Дело возбуждено по ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Следствие установит, причинен ли вред здоровью ребенка, проанализирует причины и условия, способствовавшие конфликтной ситуации.

Накануне в соцсетях было опубликовано видео, на котором мальчик отказывается выйти из помещения, где находятся гардеробщица и сотрудница охраны. Женщины пытаются его вытолкать, но он сопротивляется, после чего сотрудница охраны несколько раз ударяет школьника по голове рукой.

В комментариях к записи ученики школы сообщают, что ребенок щелкал семечки, бросая шелуху на пол. Работники школы забрали у него семечки, чем он остался недоволен и попытался их вернуть, что якобы и послужило конфликта, который был заснят.

Кемерово СКР Кемеровская область

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