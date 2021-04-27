Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:57Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 548 895+359 277

В Хакасии задержали мать троих детей, погибших при пожаре

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Хакасии задержали мать троих детей, погибших накануне во время пожара в многоквартирном доме на станции Аскиз в Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба Главного СУ СКР по региону.

"В рамках уголовного дела задержана 30-летняя мать погибших детей. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Вечером 26 апреля трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме на станции Аскиз в Хакасии. По предварительной версии следствия, дети (две девочки 6 и 7 лет, а также 4-летний мальчик) были дома одни. Их мать ушла по делам, заперев их в квартире, где впоследствии вспыхнул пожар. Причиной произошедшего, как предполагают в СКР, могла стать детская шалость с огнем. По данному факту СУ СКР возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Хакасия

Новости

Осмотревшие Навального врачи высшей категории не обнаружили угрозы его жизни

Более 3,5 тыс. силовиков оцепили несколько рынков под Ростовом-на-Дону

Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 27 апреля

Что произошло за день: понедельник, 26 апреля

Дипломатическое противостояние

МИД РФ ждет от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений насчет противопехотных мин во Врбетице

МИД РФ ждет от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений насчет противопехотных мин во Врбетице

Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей

Дипломатическое противостояние

Россия выдворит сотрудника посольства Украины в Москве

Россия выдворит сотрудника посольства Украины в Москве
Пандемия коронавируса

В РФ не планируют вводить новых COVID-ограничений на майские праздники

Организации самостоятельно определят режим работы с 4 по 7 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');