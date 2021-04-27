В Хакасии задержали мать троих детей, погибших при пожаре

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Хакасии задержали мать троих детей, погибших накануне во время пожара в многоквартирном доме на станции Аскиз в Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба Главного СУ СКР по региону.

"В рамках уголовного дела задержана 30-летняя мать погибших детей. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Вечером 26 апреля трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме на станции Аскиз в Хакасии. По предварительной версии следствия, дети (две девочки 6 и 7 лет, а также 4-летний мальчик) были дома одни. Их мать ушла по делам, заперев их в квартире, где впоследствии вспыхнул пожар. Причиной произошедшего, как предполагают в СКР, могла стать детская шалость с огнем. По данному факту СУ СКР возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).