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Разработчика боевой экипировки "Ратник" передали под управление "Калашникова"

Разработчика боевой экипировки "Ратник" передали под управление "Калашникова"
Прототип боевой экипировки "Ратник"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который специализируется на разработке и производстве стрелкового оружия и боевой экипировки, передан под управление "Калашникова", сказали "Интерфаксу" в концерне во вторник.

Также назначен новый генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ - им стал Олег Морозов, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Олег Морозов опытный офицер, профессиональный управленец, имеющий большой профильный бэкграунд. Перед новым генеральным директором стоит задача обеспечить полное и своевременное исполнение гособороназаказа, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание стрелковых вооружений и боевой экипировки новых поколений", - цитирует пресс-служба индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева.

Морозову 52 года, он профессиональный военный-артиллерист, прошел путь от командира взвода до командира части. На протяжении многих лет возглавлял различные полигоны Московского военного округа. Руководил Третьим Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны РФ, который является головным в разработке вооружений, военной и специальной техники общего назначения для сухопутных войск и ВДВ. До последнего времени Морозов был директором департамента испытаний КБП им. А.Шипунова (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех").

Прежний гендиректор АО "ЦНИИТОЧМАШ" Альберт Баков "останется в контуре "Ростеха", сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации во вторник. Баков пришел в ЦНИИТОЧМАШ в 2018 году, до этого он возглавлял концерн "Тракторные заводы", который передан в "Ростех".

"Калашников" (как и ЦНИИТОЧМАШ входит в "Ростех") - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент.

Боевая экипировка "Ратник" второго поколения поставляется в России в сухопутные, воздушно-десантные войска, подразделения морской пехоты и спецназа. Она включает в себя средства защиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки. "Ростех" сообщал о работе над боевой экипировкой третьего и четвертого поколений. Чемезов заявлял, что боевая экипировка третьего поколения "Сотник" придет на смену "Ратнику" в 2025 году.

29 января "Ростех" сообщил, что по заданию Минобороны России приступил к научно-исследовательским работам (НИР) по созданию боевой экипировки четвертого поколения для солдата будущего. В процессе участвуют ЦНИИТОЧМАШ, концерн "Калашников" и другие компании.

ЦНИИТОЧМАШ Ростех Калашников

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