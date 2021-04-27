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Самолет из Магадана в Новосибирск сел в Братске из-за самочувствия пассажирки

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Сибирь", вылетевший во вторник из Магадана в Новосибирск, совершил посадку в Братске из-за плохого самочувствия пассажирки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

"Пассажирке стало плохо. Ее госпитализировали", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самолет приземлился в Братске в 11:25 по местному времени и вылетел дальше по маршруту в 13:02.

Магадан Новосибирск Братск авиакомпания Сибирь S7

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