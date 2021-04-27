Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:55Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

Житель Башкирии осужден пожизненно за убийство шести пенсионеров

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии приговорил к пожизненному заключению местного жителя, который более 10 лет назад убил и ограбил шестерых пенсионеров, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры республики.

Суд установил, что в мае 2008 года 52-летний житель Янаульского района ночью проник в селе Иткинеево в дом пожилой супружеской пары и убил пенсионеров. После этого похитил около 30 тыс. рублей и верхнюю одежду убитых, поджег дом и скрылся.

"В ноябре 2010 года и в сентябре 2011 года он так же, проникнув в два дома, лишил жизни еще четверых гражданв Янаульском и Краснокамском районах и похитил в общей сумме более 51 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Преступления были раскрыты благодаря многочисленным экспертизам, в том числе, ольфакторным: на изъятых предметах установлены "запаховые следы" подсудимого. В суде были допрошены более 60 свидетелей.

Мужчина признан виновным в убийствах, разбойных нападениях и умышленном уничтожении чужого имущества. Ранее он был судим и сейчас отбывает наказание в колонии.

Башкирия

Новости

Суд запретил ФБК пользоваться СМИ и размещать материалы в интернете

ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

Сын вице-премьера Борисова откроет сеть зарядок для каршеринга

Путин напомнил парламентариям об опасности "дешевого популизма"

Путин напомнил парламентариям об опасности "дешевого популизма"

IT-cтруктура ФСБ объяснила случай с SolarWinds игнорированием уязвимостей

Пандемия коронавируса

Хакеры попытались получить доступ к технологиям создания российской COVID-вакцины

Мосгорсуд ограничил работу ФБК

Мосгорсуд ограничил работу ФБК
Пандемия коронавируса

Достижение коллективного COVID-иммунитета в РФ ожидается в сентябре

Пандемия коронавируса

Голикова предупредила об угрозе повышения заболеваемости COVID весной

Голикова предупредила об угрозе повышения заболеваемости COVID весной

В России 7,7 млн человек полностью привили от COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');