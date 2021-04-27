Житель Башкирии осужден пожизненно за убийство шести пенсионеров

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии приговорил к пожизненному заключению местного жителя, который более 10 лет назад убил и ограбил шестерых пенсионеров, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры республики.

Суд установил, что в мае 2008 года 52-летний житель Янаульского района ночью проник в селе Иткинеево в дом пожилой супружеской пары и убил пенсионеров. После этого похитил около 30 тыс. рублей и верхнюю одежду убитых, поджег дом и скрылся.

"В ноябре 2010 года и в сентябре 2011 года он так же, проникнув в два дома, лишил жизни еще четверых гражданв Янаульском и Краснокамском районах и похитил в общей сумме более 51 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Преступления были раскрыты благодаря многочисленным экспертизам, в том числе, ольфакторным: на изъятых предметах установлены "запаховые следы" подсудимого. В суде были допрошены более 60 свидетелей.

Мужчина признан виновным в убийствах, разбойных нападениях и умышленном уничтожении чужого имущества. Ранее он был судим и сейчас отбывает наказание в колонии.