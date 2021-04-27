Ярославцу, "прокатившему" полицейского на капоте авто, дали 4 года

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ярославский областной суд признал жителя областного центра виновным в применении насилия к полицейскому, сообщила журналистам пресс-секретарь облсуда Ольга Козлова.

Мужчину приговорили к 4 годам в колонии общего режима, сказала Козлова.

Установлено, что 1 сентября 2020 года сотрудники полиции в ходе спецоперации потребовали от обвиняемого, который находился за рулем автомобиля, остановиться. Однако он не выполнил требование и наехал на выбежавшего навстречу движущейся машине полицейского, отметила пресс-секретарь.

По ее словам, сотрудник полиции упал на капот, схватился за его край. Подсудимый прибавил скорости, затем приостановил машину и снова продолжил движение, сбросив в результате полицейского с капота, после чего скрылся, сообщила Козлова.

Сотрудник правоохранительных органов получил тяжелые травмы, отметила она.

Уголовное дело расследовалось по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).