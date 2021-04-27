Опросы показали, что петербуржцы стали толерантнее к мигрантам

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Все больше жителей Санкт-Петербурга готовы видеть своими соседями мигрантов, следует из исследования, проведенного в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

Как сообщает пресс-служба вуза, в 2012 году опросы свидетельствовали, что только 4% респондентов готовы были видеть мигрантов среди своих соседей. Сегодня число таких людей увеличилось до 15%. В начале 2010-х годов 18% опрошенных не хотели бы пускать мигрантов в Россию, сейчас такую позицию озвучили только 9%.

За прошедшее время вдвое уменьшилось и количество тех, кто согласен пускать мигрантов в страну лишь на время: если в 2012 году таковых было более 35%, то сегодня - 16%. В 2012 году менее процента респондентов были готовы видеть мигрантов членами своих семей, сегодня эта цифра выросла до 5%.

"По результатам анализа данных опросов можно сделать выводы, что за восемь лет петербуржцы стали терпимее относиться к трудовым мигрантам", - отмечается в сообщении.

Исследование провела аспирант-социолог СПбГУ Ирина Федорова.