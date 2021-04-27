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Поезд Москва-Феодосия в мае вернется в расписание после 7 лет перерыва

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В конце апреля из Москвы в Феодосию начнет ходить пассажирский поезд, сообщила пресс-служба перевозчика АО "Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва).

"Первого мая в курортный город прибудет первый поезд №163/164 из Москвы. Протяженность маршрута составит 1 831 км. Периодичность курсирования - раз в три дня, время в пути составит 28 часов", - говорится в пресс-релизе.

ФГУП "Крымская железная дорога" (структура Росжелдора, Симферополь) уточняет, что поезд дальнего следования прибудет в Феодосию впервые с 2014 года.

Как сообщалось, Украина после вхождения Крыма в состав РФ приостановила ж/д сообщение с регионом, а Россия запустила поезда по мосту через Керченский пролив в конце 2019 года, но не в Феодосию.

Поезд из Москвы отправится днем 30 апреля. Маршрут пролегает через крупные города: Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. По данным КЖД, в составе поезда восемь плацкартных и три купейных вагона. Глубина продажи билетов составляет 90 суток.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года: из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. В январе 2020 года ГСЭ подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

В 2020 году компания расширила географию поездок в Крым, а также запустила рейс Москва-Адлер. В прошлом году поезда "Таврия" ГСЭ перевезли более 1,25 млн пассажиров. В 2021 году компания продолжает открывать новые рейсы.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Москва Феодосия

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