Поезд Москва-Феодосия в мае вернется в расписание после 7 лет перерыва

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В конце апреля из Москвы в Феодосию начнет ходить пассажирский поезд, сообщила пресс-служба перевозчика АО "Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва).

"Первого мая в курортный город прибудет первый поезд №163/164 из Москвы. Протяженность маршрута составит 1 831 км. Периодичность курсирования - раз в три дня, время в пути составит 28 часов", - говорится в пресс-релизе.

ФГУП "Крымская железная дорога" (структура Росжелдора, Симферополь) уточняет, что поезд дальнего следования прибудет в Феодосию впервые с 2014 года.

Как сообщалось, Украина после вхождения Крыма в состав РФ приостановила ж/д сообщение с регионом, а Россия запустила поезда по мосту через Керченский пролив в конце 2019 года, но не в Феодосию.

Поезд из Москвы отправится днем 30 апреля. Маршрут пролегает через крупные города: Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. По данным КЖД, в составе поезда восемь плацкартных и три купейных вагона. Глубина продажи билетов составляет 90 суток.