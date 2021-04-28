Красноярских предпринимателей уличили в контрабанде пиломатериалов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Предприниматели, подозреваемые в контрабанде пиломатериалов на 10 млн рублей, стали фигурантами уголовных дел в Красноярском крае, сообщает в среду Управление на транспорте МВД России по Северному федеральному округу.

Факты незаконного вывоза в одну из стран Восточной Азии крупной партии стратегически важных ресурсов - пиломатериалов выявили транспортные полицейские на станции Иланская совместно с сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю и Красноярской таможни.

"В настоящее время установлено, что коммерческая организация из Канска осуществляла экспорт по фиктивным документам о месте производства товара и сделке по его купле-продаже. За границу РФ было вывезено почти 2,5 тысячи кубометров древесины", - говорится в сообщении.

Также установлено, что директор организации являлся номинальным, ее финансово-хозяйственной деятельностью не руководил и не заключал внешнеэкономических контрактов.

"Фактическое руководство фирмой осуществляли 50-летний и 39-летний местные жители, которые с помощью притворных сделок рассчитывали скрыть истинных владельцев и продавцов продукции лесопереработки", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых расследуются шесть уголовных дел по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров или ресурсов).