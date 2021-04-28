В порту Архангельска случилось сильное задымление на судне "Таймыр"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В порту Архангельска из судна "Таймыр" идет сильный дым, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, в одном из трюмов судна "Таймыр" во время стоянки у терминала "Экономия" произошло задымление", - сказал он и добавил, что, вероятно, в трюме загорелась гофротара.

На месте работают экстренные службы порта, вызваны спасатели. Информации о пострадавших нет.

Пресс-служба управления МЧС по региону подтвердила, что случился пожар в сухогрузе "Таймыр" у причала порта "Экономия". Там во втором трюме горела упаковка тары на площади 10 квадратных метров. На место были направлены 33 сотрудника МЧС и девять единиц техники, пожару присвоен ранг 1-бис, применяется объемное тушение и работает система пожаротушения судна.