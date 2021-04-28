РФ не получала официального предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона пока не получала официального предложения президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Ватикане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ведь президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знают ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение", - сказал Песков журналистам.

Его также спросили, готов ли президент РФ провести двустороннюю встречу не в Москве, а в каком-то другом месте и готов или он куда-то ехать ради этого. "Готов или не готов президент Путин куда-то ехать, я не знаю", - ответил его пресс-секретарь.

Песков добавил, что пока следует исходить из того, что говорить с Россией о делах Донбасса нужно в рамках "минской четверки", как об этом сказал ранее Путин. "Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям, он будет рад видеть президента Зеленского в Москве. Иных пока конкретных формулировок мы не видели", - сказал Песков.

Его попросили рассказать, что именно обсуждает замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак с офисом президента Украины.

Пресс-секретаря президента РФ также спросили о том, что Зеленский намерен на переговорах с Путиным обсуждать мир, и означает ли в этой связи, что этих переговоров не будет. "Безусловно, это прекрасная декларация. И конечно, стремление к миру всемерно может и должно поддерживаться. Но дело в том, что, если я правильно понимаю, Украина с Россией, слава Богу, никогда не воевали. И речь должна идти, наверное, не о мире между Украиной и Россией, хотя Украина изрядно испортила наши двусторонние отношения - ну, по всей видимости, такая политическая воля превалирует в Киеве", - ответил Песков.

"Но мира нужно добиваться на территории самой Украины, и вот с тем, чтобы помочь этому процессу, Россия принимает участие в "минской четвёрке", - сказал он.

Отвечая на вопрос, исключается ли обсуждение темы Донбасса на двустороннем уровне в случае встречи двух президентов, Песков подчеркнул: "Вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой, потому что Москва не является стороной этого конфликта, и об этом достаточно прямо заявил президент России Владимир Путин".

На вопрос, что делать, если у Украины другое мнение по этому поводу, он сказал: "Нужно искать точки соприкосновения. Безусловно, в любом случае президент неоднократно заявлял о своей готовности идти на диалог и искать решение именно в рамках диалога. И также президент все время говорил о необходимости выполнения ранее взятых на себя обязательств всеми сторонами без исключения".

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Президенту РФ доложили о предложении его украинского коллеги.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

При этом Песков ранее отмечал, что если Путин и Зеленский встретятся, то они не будут обсуждать тему Крыма.