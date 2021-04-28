Врага каштановой орехотворки выпустили в Сочи для борьбы с вредителем

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Порядка 5 тысяч галлов личинок торимуса (Torymus sinensis) – естественного врага каштановой орехотворки (Dryocosmus kuriphilus) – выпустили на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Сочи для восстановления лесов.

"Это знаковое событие для города Сочи и Минприроды России", - сказала журналистам директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ министерства природы и экологии России Ирина Маканова в среду.

По ее словам, история с погибшими растениями, пораженными инвазивными вредителями, тянется с 2013 года. "То, что запрещалось много лет, оказалось с точки зрения действующего законодательства разрешенным: применение энтомофагов для борьбы с инвазивными вредителями – это возможно, нужно и востребовано", - сказала Маканова.

Она отметила, что правительством России перед Минприроды "поставлена задача – решить этот вопрос".

"Собственно говоря, был проведен анализ законодательства с научными сотрудниками, поскольку работа требует научного обоснования. Врага каштановой орехотворки привезли из Италии и выпустили в Сочи для восстановления зеленых насаждений", - сказала Маканова.

В свою очередь директор ФГБУ "Сочинский национальный парк" Павел Хоценко отметил, что если в течение нескольких лет ничего не предпринимать, то вредитель уничтожит все зеленые насаждения курорта.

"Если не бороться с вредителями, лесов в таком виде, какие мы сейчас знаем и знали наши предки, через пять лет не будет. Они заместятся ольхой и совершенно другими растениями", - подчеркнул директор нацпарка.

"Сегодня мы провели первый опыт в России – завезли на территорию ООПТ энтомофагов – пожирателей вредителей. Они питается только восточной каштановой орехотворкой", - сказал он.

По словам Хоценко, выпуск личинок торимуса начался в Дагомысском участковом лесничестве в районе села Барановка. Далее энтомофагов выпустят в Марьинском и Головинском участковых лесничествах. Всего будет выпущено порядка 5 тыс. галлов.

Галлы, содержащие Torymus sinensis, по дипломатическим каналам МИД России доставлены в Россию из Италии.

13 марта министр природных ресурсов РФ Александр Козлов провел совещание с сотрудниками ФГБУ "Сочинский национальный парк", Кавказского заповедника, администраций Сочи и Краснодарского края, общественных экологическими организациями, ФБУ "ВНИИЛ". Было принято решение о возможности применения энтомофагов и химических препаратов для борьбы с инвазивными организмами на особо охраняемых природных территориях России федерального и регионального значения в Краснодарском крае.