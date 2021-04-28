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Вузам РФ разрешили перейти на дистанционное обучение с 4 по 7 мая

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ разрешило подведомственным вузам в период нерабочих дней с 4 по 7 мая перейти на дистанционное обучение, следует из приказа ведомства.

Согласно приказу, руководители организаций, находящихся в ведении министерства, во время установленных президентом нерабочих дней в начале мая могут проводить обучение и промежуточную аттестацию "с применением дистанционных образовательных технологий".

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Министерство рекомендует учредителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность, также перейти на дистанционное обучение в этот период.

Кроме того, руководителям до 30 апреля необходимо определить численность сотрудников, которые продолжат работать с 4 по 7 мая.

Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало школам уйти на каникулы в период с 1 по 10 мая, в детских садах в это время будут работать дежурные группы.

Минобрнауки

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