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Минобрнауки заявило о готовности вузов перейти на дистанционку

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Высшие учебные заведения в России получили опыт организации обучения онлайн, в случае необходимости организуют учебный процесс в дистанционном формате, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Безусловно, мы накопили очень хороший опыт, и в случае необходимости все решения будут приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и городе. Мы хорошо потренировались и в любой момент готовы организовать и обучение, и приемную кампанию", - сказал Фальков журналистам в Нижнем Новгороде, отвечая на вопрос о готовности вузов и организации к приемной кампании дистанционно в случае роста заболеваемости.

Он отметил, что многие абитуриенты хотели бы подать документы удаленно не из-за пандемии, а потому что это удобный формат.

Хроника 09 января 2020 года – 15 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Минобрнауки Валерий Фальков COVID-19 коронавирус

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