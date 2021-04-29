Кремль счел атавизмом слова Байдена о готовности США вести за собой мир

Президент США Джо Байден Фото: Andrew Harnik-Pool/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атавизмом слова президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты Америки смогут повести за собой весь мир.

"Эти слова (Байдена), что Америка готова повести за собой весь мир - это, скорее, какие-то атавизмы. Атавизмы однополярного мира ", - сказал Песков в программе "Большая игра" на Первом канале, которая транслировалась на Дальний Восток.

Он отметил, что "Америка - по-прежнему супердержава, это четверть мировой экономики, сильнейшее государство, которое способно на весьма эффективные шаги по реанимированию экономики после ковидного кризиса".

"Однако претендовать на роль Моисея, который ведет евреев в пустыне... Мы не в пустыне, и мир гораздо богаче, чем США. В мире формируются разные объединения, которые способны сравняться с этой четвертой частью экономики или даже превзойти ее. Появилась одна страна, которая по разным показателям, по паритету покупательной способности готова сравняться с США или даже обогнать их", - заявил Песков.