Верховный суд подтвердил приговор Прозорову по делу о госизмене

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Кассационная инстанция Верховного суда оставила без изменений приговор гражданину Виктору Прозорову, осужденному на 14 лет колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Санкт-Петербургский городской суд 13 февраля 2020 года признал Прозорова виновным и назначил ему 14 лет лишения свободы. Второй апелляционный суд общей юрисдикции 16 сентября подтвердил это решение.

Официально фабула дела на сообщалась, материалы уголовного дела засекречены.

СМИ сообщали, что Прозоров - бывший конструктор севастопольского ЦКБ "Черноморец". По некоторым данным, в деле идет речь о его незаконном сотрудничестве с китайской разведкой. Он был задержан и арестован в мае 2018 года.