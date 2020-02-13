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Россиянин Прозоров осужден на 14 лет колонии строгого режима за госизмену

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 14 годам исправительной колонии строгого режима Виктора Прозорова, признанного виновным в госизмене. Также он оштрафован на 200 тысяч рублей.

Дело слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме в связи с наличием грифа "совершенно секретно".

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Об аресте Прозорова стало известно в начале июня 2018 года. ФСБ обвиняло его по статье "государственная измена". В конце июля 2018 года стало известно о задержании и аресте ученого из Новочеркасска Темирева.

Как считает ФСБ, Темирев и Прозоров передавали за рубеж сведения, составляющие государственную тайну.

Ранее Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении Темирева, он признан виновным в госизмене и приговорен к 7,5 года колонии лишения строгого режима. Также ему назначили 1 год ограничения свободы после отбытия наказания.

По данным ОНК, Темирев - "доктор технических наук из Новочеркасска с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем".

По данным СМИ, Прозоров являлся конструктором севастопольского ЦКБ "Черноморец".

Петербург

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