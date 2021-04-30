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Газовый трубопровод загорелся в Башкирии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Газовый трубопровод загорелся в Белорецком районе Башкирии, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в пятницу.

"30 апреля в 07:04 поступило сообщение о разгерметизации с последующим горением газового трубопровода в населенном пункте Серменево Белорецкого района. По предварительным данным пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время производится охлаждение зоны горения. Привлечено 15 единиц техники и 38 человек.

Глава администрации района Андрей Иванюта на своей странице в соцсети сообщил, что пожар происходит на магистральном газопроводе высокого давления.

"Ситуация под контролем, все экстренные службы заняты ликвидацией", - написал он.

В пресс-службе ГИБДД по Башкирии сообщили журналистам, что в связи с пожаром ограничено движение на 205 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Объезд данного участка организован через деревню Серменево.

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