Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Газопровод в Башкирии загорелся в апреле из-за коррозии и деформации трубы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Причиной аварии 30 апреля на газопроводе-отводе в Белорецком районе Башкирии стал дефект трубы. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

"Разрушение газопровода (произошло - ИФ) из-за дефекта, образовавшегося вследствие сочетания ненормативного уровня напряженно-деформированного состояния стенки трубы, питтинговой (коррозионные полости в металле - ИФ) и стресс-коррозии (сетка поверхностных трещин - ИФ)", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлены организационные причины аварии. Так, по данным ведомства, эксплуатирующая компания "не обеспечила контроль технического состояния газопровода-отвода и неудовлетворительно осуществляла производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности".

Выявлено также, что экспертная организация при проведении экспертизы промышленной безопасности "не обеспечила объективность и обоснованность выводов, содержащихся в заключении, что привело к неверной оценке фактического состояния сооружения".

В отношении владельца газопровода – Сибайского линейного производственного управления магистральных газопроводов (филиал ООО "Газпром трансгаз Уфа"), должностных лиц предприятия, а также экспертной организации возбуждены административные дела по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

Как сообщалось, утром 30 апреля произошла разгерметизация газового трубопровода с последующим возгоранием в населенном пункте Серменево Белорецкого района. В результате аварии никто не пострадал.

Башкирия

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2021

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу

Неизвестный убил охранника и ограбил кассу крупнейшего застройщика Сибири

Арестован экс-директор "Открытой России" Пивоваров

Арестован экс-директор "Открытой России" Пивоваров

Каждый десятый россиянин недоволен состоянием своего здоровья

Мэр Оренбурга после обысков и больничного ушел в неоплачиваемый отпуск

ПМЭФ-2021

Вакцину "КовиВак" в конце лета начнут выпускать на дополнительной площадке

Вакцину "КовиВак" в конце лета начнут выпускать на дополнительной площадке

СК заинтересовался видео с мужчиной, примотанным скотчем к летящему вертолету

ПМЭФ-2021

В МИД РФ допустили возобновление полетов на курорты Египта уже летом

В МИД РФ допустили возобновление полетов на курорты Египта уже летом
ПМЭФ-2021

Малые и средние предприятия стали успешнее конкурировать за заказы госкомпаний

Малые и средние предприятия стали успешнее конкурировать за заказы госкомпаний
ПМЭФ-2021

Песков не увидел связи дел Пивоварова и Гудкова с инвестклиматом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');