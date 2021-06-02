Газопровод в Башкирии загорелся в апреле из-за коррозии и деформации трубы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Причиной аварии 30 апреля на газопроводе-отводе в Белорецком районе Башкирии стал дефект трубы. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

"Разрушение газопровода (произошло - ИФ) из-за дефекта, образовавшегося вследствие сочетания ненормативного уровня напряженно-деформированного состояния стенки трубы, питтинговой (коррозионные полости в металле - ИФ) и стресс-коррозии (сетка поверхностных трещин - ИФ)", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлены организационные причины аварии. Так, по данным ведомства, эксплуатирующая компания "не обеспечила контроль технического состояния газопровода-отвода и неудовлетворительно осуществляла производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности".

Выявлено также, что экспертная организация при проведении экспертизы промышленной безопасности "не обеспечила объективность и обоснованность выводов, содержащихся в заключении, что привело к неверной оценке фактического состояния сооружения".

В отношении владельца газопровода – Сибайского линейного производственного управления магистральных газопроводов (филиал ООО "Газпром трансгаз Уфа"), должностных лиц предприятия, а также экспертной организации возбуждены административные дела по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

Как сообщалось, утром 30 апреля произошла разгерметизация газового трубопровода с последующим возгоранием в населенном пункте Серменево Белорецкого района. В результате аварии никто не пострадал.