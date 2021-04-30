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Сотрудники силовых структур пришли в Красноярский научный центр СО РАН

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Оперативники пришли в Красноярский научный центр СО РАН, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения в пятницу.

"Силовики приходили, но мы пока не знаем про обыски ничего. Выясняем этот вопрос", - заявила "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Красноярского научного центра СО РАН Мария Байкалова.

В тоже время местные СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщают, что в пятницу утром в Красноярский научный центр СО РАН пришла полиция. Предположительно, это связано с подозрением сотрудников учреждения в злоупотреблении должностными полномочиями.

В ГУ МВД России по региону ситуацию пока не комментируют.

Красноярск Красноярский научный центр СО РАН

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