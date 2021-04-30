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Блогер из Пензы оштрафован за видео в полицейской форме, где он ругается матом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский мировой суд Пензы оштрафовал местного блогера за новый видеоролик в полицейской форме. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

"Ранее двое блогеров уже были задержаны за видео в полицейской форме. Несмотря на штраф, один из них продолжил снимать ролики, где он в полицейской рубашке и фуражке нецензурно выражается и говорит, что он участковый. На этот раз он был без погон", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что суд снова наложил на блогера штраф в тысячу рублей по части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ.

По его словам, блогер снимал ролик днем на улице Суворова, выражался грубой нецензурной бранью в присутствии посторонних лиц.

Как сообщалось, два местных жителя отсняли около 20 видеороликов в полицейской форме, которые размещали в YouTube, TikTok и в инстаграме. Сценарии видеороликов предусматривали употребление персонажами ненормативной лексики.

За незаконное использование полицейской формы суд назначил каждому штраф по тысяче рублей.

Пенза

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