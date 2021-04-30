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Ялта остановит все стройки на время курортного сезона, в том числе в Форосе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Ялте с 1 июня будут запрещены любые строительные работы, к этому дню все стройки должны быть законсервированы, объявил во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов. Это решение касается и застройки в Форосском парке, против которой в марте выступили ялтинцы.

По словам Аксенова, до 1 июня застройщик в Форосском парке должен будет огородить каждый объект капитального строительства и убрать все остальные заборы, благоустроить территорию парка.

"Отдельный вопрос по нарушениям дренажной системы - каптажей, родников и прочего", - продолжил Аксенов. По его словам, застройщик должен будет все исправить до 1 июня в соответствии с протоколом Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии Ялты.

Летом парк откроют для посещения.

"Стройка возобновится после выдачи застройщику новых разрешительных документов", - добавил Аксенов.

По его словам, глава администрации Ялты Янина Павленко по его поручению переговорила с представителями застройщика и обсудил проблемные вопросы.

Жители Фороса записали в марте несколько обращений к российскому руководству с просьбой остановить строительство и вырубку деревьев в парке, который является особо охраняемой природной территорией. Аксенов несколько раз выезжал на стройку и заявлял, что нарушений не зафиксировано.

По данным министерства экологии и природных ресурсов Крыма, на территории парка располагаются участки землепользователей с видами разрешенного использования "курортная деятельность" и "санаторная деятельность". На одном из них будет создан детский оздоровительный лагерь "Ак-Барс" со строительством трех и реконструкцией двух объектов на 7,6 га. Проектная документация получила положительное заключение государственной строительной экспертизы. Строит лагерь компания из Татарстана.

Форосский парк, который является памятником садово-паркового искусства регионального значения, был основан в 1834 году. В нем на площади 70 гектаров можно увидеть 300 видов растений. На территории парка находится одноименный санаторий.

Ялта Форосский Парк Янина Павленко Сергей Аксенов Ак-Барс

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