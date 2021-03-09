Жители Фороса потребовали прекратить стройку детского лагеря в 200-летнем парке

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Жители южнобережного поселка Форос (Крым) подготовили второе обращение к российскому руководству, в котором настаивают на остановке застройки двухвекового парка.

Активисты в обращении к президенту России Владимиру Путину и главе Крыма Сергею Аксенову просят "запретить размещение детской спортивной базы в историческом парке Фороса". Документ они зачитали во вторник в ходе встречи с Аксеновым, крымскими министрами природы и туризма, чиновниками администрации Ялты.

Форосцы заявили также, что видят отстаивание бизнес-интересов в ситуации вокруг парка. "На встречах с властью мы видим, что власть защищает интересы частного корпоративного бизнеса", - отмечается в обращении.

Аксенов, который приехал в Форос уже второй раз за последние две недели, в очередной раз заявил, что детский лагерь будет построен, никаких нарушений нет. "Будет детский лагерь. Я гарантирую: детское учреждение", - подчеркнул глава Крыма.

Как сообщалось, жители Фороса записали в начале марта видеообращение к Путину с просьбой остановить строительство и вырубку деревьев в парке, который является особо охраняемой природной территорией.

"Парк был заложен без малого 200 лет тому назад (...). Парк-памятник является особо охраняемой природной территорией. В Форосском парке, которым очарованы миллионы людей, началась крупномасштабная застройка, которая навсегда изменит его облик. Эта застройка предполагает масштабную вырубку как минимум сотен зеленых насаждений в возрасте более ста лет. Вырубка уже идет полным ходом, самосвалы вывозят с территории парка распиленные ливанские кедры, магнолии, можжевельники. (. . .) Нас, общественность, никто не слышит, мы просим вашего вмешательства для немедленной остановки строительства в парковой зоне", - говорилось в обращении, опубликованном в Youtube.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на следующий день журналистам, что не знает о таком видеообращении, но "вопрос руководству Крыма" будет задан.

По данным министерства экологии и природных ресурсов Крыма, на территории парка, сформированного до присоединения полуострова к РФ, располагаются участки землепользователей с видами разрешенного использования "курортная деятельность" и "санаторная деятельность". На одном из них будет создан детский оздоровительный лагерь "Ак-Барс" со строительством трех и реконструкцией двух объектов на 7,6 га. Проектная документация получила положительное заключение государственной строительной экспертизы. Строительство ведет компания из Татарстана.

Министерство утверждает, что максимальный процент застройки парка (20%) превышен не будет - сейчас он застроен на 12%, вырубку 37 растений компенсируют, а 29 пальм пересадят. Вход в парк обещают оставить свободным.

Форосский парк, который является памятником садово-паркового искусства регионального значения, основан на южном берегу Крыма в 1834 году. Его площадь – 70 га, можно увидеть 300 видов растений. На территории парка находится одноименный санаторий.